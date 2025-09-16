Charlie Harper, pubblicata l’autobiografia An Anarchy of Demons

E’ finalmente uscita ufficialmente An Anarchy of Demons, l’autobiografia di Charlie Harper, storico frontman degli U.K. Subs edita da Earth Island Books, che abbiamo avuto l’onore di ospitare come headliner alla passata edizione del Punkadeka Festival.

Il volume, 478 pagine a colori, offre uno sguardo unico sulla vita di Harper e sulla sua trasformazione in icona del punk, arricchito da numerose fotografie inedite tratte dal suo archivio personale. La prefazione è firmata da Lars Frederiksen dei Rancid.

Il libro è ora disponibile in libreria e ordinabile in tutto il mondo, anche presso i negozi di dischi. È acquistabile direttamente dall’editore in edizione hardback qui e in softback qui.