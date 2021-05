Che Sarà dei Io e i Gomma Gommas, che sarà di questa banda, chi lo sà!?

Noi lo sappiamo e ora ve lo diciamo. Gli storici e sempre nel nostro cuore Io e i Gomma Gommas (Per chi non li conoscesse si potrebbero definire i Me first and the Gimme Gimmes Italiani giusto per fare un accostamento veloce) oggi tornano davanti ai nostri nasi e le nostre orecchie con un nuovo singolo come loro tradizione impone. Ossia canzoni storiche italiane rivisitate in chiave punk’n’roll. Questa volta tocca a “Che Sarà” dei Ricchi e Poveri (Vanno un casino cit Mugatu). Come ospite di gran lusso troveremo Pela SCB (Inaki Urbzu) cantante che si accompagna con l’arci noto Marky Ramone e lead singer della punk rock band spagnola La Excavadora. Ma la news non finisce qui perché il singolo in questione segna una data importante. I signori compiono vent’anni di, come amano dire loro a gran voce, “Velocità, melodia, rock’n’roll e, soprattutto, Fun Fun Fun!!!”