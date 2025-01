Chi di voi non ha mai comprato niente su Interpunk? Credo, e spero, nessuno: il sito, per anni, numero uno dell’acquisto online di materiale punk rock chiude dopo la morte del fondatore Bob Schermerhorn (https://obituaries.columbiapaper.com/obituary/robert-schermerhorn-jr-1092460686?wallit_nosession=1).

SO LONG AND THANKS FOR ALL THE MERCH, INTERPUNK