CHOW: Eternal Lopez

Atra produzione della Venti3, altro vinile one-sided tutto da gustare fino all’osso. I Chow li conosco solo oggi, scopro che sono bolognesi, alcuni ex Tunas (sigh) e che hanno alle spalle parecchi lavori interessanti, Eternal Lopez è senza ombra di dubbio un ottimo disco, stracarico di quei suoni che provengono da lontano, sia temporalmente che geograficamente, è chiaro come il sole che il trio bolognese non si ferma agli MC5, ma dentro il suo sound ci mette anche della roba psichedelica che uno dice “ma come cazzo fa a starci bene nel punk rock”, ed ecco servita la risposta, cioè un disco ben più che godibile e con un tiro micidiale.

Eternal Lopez, nonostante i miei dubbi iniziali, dipanati dopo qualche ascolto fatto bene, rimane forse una delle migliori uscite della Venti3, dentro c’è un ottima produzione, dei musicisti eccellenti ed una gran voglia di rock’n’roll.

Prodotto da Venti3, registrato e mixato presso lo Slack! Blue Audio da Yuri “Pelarino” Pierini, masterizzato da Saff Mastering, foto di Elisa Piatti.

tracklist:

1. Bullshit Overdose

2. Cozzi’s Laughter

3. 12 Years Old Boy Learning Guitar

4. Flowers

5. Remember The Valentines

6. Calling On The Altar Boys

7. 2025