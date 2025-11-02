Chris Barker (Anti-Flag) torna a parlare dopo lo scioglimento della band

L’ex bassista e cantante degli Anti-Flag, Chris Barker, conosciuto come Chris No. 2, è tornato a farsi sentire pubblicamente riaprendo il proprio account Instagram e condividendo una dichiarazione riguardo agli eventi che portarono allo scioglimento della band nel 2023.

Nel suo messaggio, Barker riconosce il danno causato dal suo ex compagno di band e ammette di non aver dato la giusta attenzione alle vittime nella risposta iniziale del gruppo.

“Voglio riconoscere il male causato dal mio ex compagno di band, e mi dispiace profondamente che la nostra risposta non abbia posto al centro i bisogni dei sopravvissuti”, scrive Barker, aggiungendo di essere grato che “la vera natura di questa persona sia stata rivelata” e sottolineando “l’importanza della responsabilità — qualcosa che lui non ha ancora assunto per sé stesso”.

Nel resto della dichiarazione, l’ex bassista esprime rimorso per il dolore causato, riconosce la propria responsabilità e il proprio privilegio, e si impegna a intraprendere un percorso di ascolto e consapevolezza. Barker ribadisce inoltre il proprio sostegno alle vittime e la volontà di continuare a lavorare su sé stesso “per guarire, crescere e agire con empatia”.

Il messaggio si chiude con un ringraziamento alla comunità che aveva sostenuto la band e con una riflessione sul futuro personale e artistico: “Mi vergogno di ciò che è successo, ma sto anche cercando di crescere da questa esperienza… desidero solo lasciarmi guidare dall’amore e camminare con gentilezza e bellezza.”

La dichiarazione completa è disponibile sul suo profilo Instagram @chrisnumber2.