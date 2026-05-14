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CHUCK RAGAN torna in Italia dopo 12 anni

byMatteo Paganelli
14 Maggio 2026
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Chuck Ragan, figura chiave del movimento folk-punk e già leader della band di culto Hot Water Music, è ora alle prese con un tour solo chitarra e voce, che toccherà anche l’Italia in cinque imperdibili serate: giovedì 10 dicembre 2026 al Teatro Miela di Trieste, venerdì 11 dicembre al Freakout Club di Bologna, sabato 12 dicembreall’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, domenica 13 dicembre al Lumiere di Pisa e martedì 15 dicembre al Circolo Magnolia di Milano. I biglietti saranno disponibili dalle 10 di venerdì 15 maggio su Ticketone (Roma, Pisa, Milano), Vivaticket (Trieste), Musicglue (Bologna) e Dice (Milano). L’ingresso al concerto di Bologna sarà consentito ai possessori di tessera AICS, e per quello di Milano servirà la tessera ARCI.

Le persone arrivano a conoscere Chuck Ragan in modi diversi: attraverso gli Hot Water Music, la sua carriera solista, il Revival Tour insieme ad artisti come Frank Turner e Brian Fallon, o persino grazie alla sua attività di pesca a mosca in California. In ogni caso, ciò che colpisce è la sua autenticità, una qualità che attraversa Love And Lore, il suo primo album solista dopo dieci anni, pubblicato mentre gli Hot Water Music celebrano il successo di Vows.

Ideato nel 2016 e previsto inizialmente per il 2019, Love And Lore fu rimandato a causa della pandemia e completato nel 2023. Il disco mostra Ragan spingersi oltre il folk tradizionale, esplorando nuovi territori sonori. «Cerco sempre di fare qualcosa di diverso, perché se non sperimenti, non impari», spiega. Brani come Echo The Halls mettono in luce il lato più melodico della sua voce, mentre anche canzoni più vecchie trovano nuova vita grazie alla loro ancora forte carica emotiva. Anche l’approccio musicale è cambiato: Todd Beene racconta che il gruppo ha scelto di “ripartire da zero”, seguendo liberamente ciò che sembrava più naturale. Accanto a Ragan compaiono musicisti esperti come George Rebelo e Spencer Duncan, che contribuiscono a creare un suono più ampio e dinamico.

L’album esplora con grande sincerità temi come le relazioni, la famiglia, la distanza e il peso emotivo della vita quotidiana. Attraverso brani come Reel My Heart racconta il dolore di vivere lontano dai propri cari e il bisogno di ritrovare equilibrio nella natura e negli affetti più autentici. Per Ragan, concludere un disco significa raggiungere una forma di liberazione: ascoltarlo un’ultima volta, riporlo sullo scaffale e lasciare andare tutto ciò che vi aveva riversato dentro.

 

ChuckRaganMusic.com

 

CHUCK RAGAN

Europe 2026

 Giovedì 10 Dicembre 2026

Trieste, Teatro Miela – piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi, 3

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Vivaticket.

Posto a sedere numerato: € 15,00 + prev. / € 20,00 in cassa la sera del concerto

 Venerdì 11 Dicembre 2026

Bologna, Freakout Club – via Emilio Zago, 7C

Inizio concerti h. 21:30

Biglietti disponibili su Musicglue.

Posto unico in piedi: € 20,00 inclusa prevendita / € 25,00 in cassa la sera del concerto

Ingresso consentito ai possessori di tessera AICS.

 

Sabato 12 Dicembre 2026

Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – via Pietro de Coubertin, 30

Inizio concerti h. 20:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico a sedere: € 20,00 + prev.

 

Domenica 13 Dicembre 2026

Pisa, Lumiere – vicolo del Tidi, 6

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

 

Martedì 15 Dicembre 2026

Milano, Circolo Magnolia – via Circonvallazione Idroscalo, 41

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone e Dice.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

Ingresso consentito ai possessori di tessera ARCI.

 

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