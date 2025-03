Ci lascia Fabio Testoni, il Dandy Bestia degli SKIANTOS

Con profonda tristezza, annunciamo la scomparsa di Fabio Testoni, noto come Dandy Bestia, chitarrista e cofondatore degli Skiantos, avvenuta oggi, 16 marzo 2025, all’età di 72 anni.

Nato a Bologna il 2 luglio 1952, Testoni si avvicinò alla musica fin da bambino, influenzato da uno zio fisarmonicista e collezionista di dischi. La sua passione crebbe ascoltando le orchestre che si esibivano nella balera sotto casa. A 13 anni, affascinato dai Beatles, scappò di casa per assistere a un loro concerto a Milano. Nel 1970 ricevette in regalo la sua prima chitarra elettrica, una Fender Mustang, segnando l’inizio della sua carriera musicale.

L’incontro con Roberto “Freak” Antoni al DAMS di Bologna fu determinante per la nascita degli Skiantos nel 1975. La band, pioniera del “rock demenziale”, combinava l’energia del punk con testi ironici e provocatori, diventando una voce unica nel panorama musicale italiano. Il loro album d’esordio, “Inascoltable” (1977), registrato in una sola notte, rappresentò una svolta nel modo di concepire la musica in Italia.

Oltre all’attività con gli Skiantos, Testoni collaborò con artisti come Orietta Berti, Lucio Dalla e gli Stadio. Nel 2016 pubblicò il suo unico album da solista, “Giano”.

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la musica italiana e per la città di Bologna. La famiglia ha comunicato che ulteriori dettagli su tempi e luoghi per un appropriato ricordo saranno forniti in seguito.