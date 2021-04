Ciao Tato ci mancherai

Questa notte è venuto a mancare Tommaso, Tato per gli amici e il Donghi per tutta la popolazione musicale che è transitata da Joshua Blues Club e non solo.

Le parole sono difficili da usare, rischiano di diventare troppe senza poter rendere bene l’idea di che gran personaggio fosse e quanto ciò che faceva era prezioso.

Un modo per capirlo però c’è. Lasciate che da ora e per sempre parlino le sue foto. Osservatele una ad una, guardate quegli attimi rubati che non passeranno mai, quelle fiammate di puro rock’n’roll.

In ogni scatto c’è dentro Lui.