CIRCLE JERKS il 13 Giugno a Ferrara

La leggendaria band hardcore punk rock Circle Jerks sarà di ritorno in Italia sabato 13 giugno 2026 a Ferrara, immersi nel verde giardino del Circolo Blackstar per il PREVIEW PARTY del DLB Festival 2026 (10th Anniversary).

Insieme a loro sul palco saliranno anche i locals Riot Squad (con membri di Impact, Accidia e Madhouse). Altri ospiti e novità saranno annunciati nei prossimi giorni. Tutti i dettagli, link ticket e informazioni utili sono disponibili sulle pagine ufficiali del DLB Festival su Facebook e Instagram.

Ci vediamo a Ferrara per una serata che si preannuncia epocale!

Nati nel 1979 dal sottobosco punk della South Bay di Los Angeles, i Circle Jerks prendono forma al “The Church” di Hermosa Beach, storico e famigerato punto di ritrovo della scena locale che ha visto muovere i primi passi di band fondamentali come Black Flag, Descendents, Redd Kross e The Last. Keith Morris, già voce e figura chiave dei leggendari Black Flag, si unisce all’ex chitarrista dei Redd Kross Greg Hetson per fondare una band destinata a lasciare un segno indelebile nella storia dell’hardcore punk rock, imponendosi come veri pionieri del movimento. Nel 1980 rilasciano l’album di debutto “Group Sex”: quattordici canzoni racchiuse in 16 minuti, diventate una pietra miliare dell’hardcore punk californiano.

Nel corso dei decenni pubblicano sei album in studio, tra cui gli acclamati Wild in the Streets (1982), Golden Shower of Hits (1983), Wonderful (1985) e VI (1987), attraversando cambi di formazione ed etichetta ma mantenendo sempre intatta la propria urgenza sonora. L’eredità dei Circle Jerks ha influenzato un numero impressionante di artisti e scene, dai Butthole Surfers ai Red Hot Chili Peppers, arrivando ben oltre i confini del punk.

Tra i loro estimatori si annoverano figure iconiche come gli skater di Dogtown, Chuck Berry, Alice Cooper, Elton John, Johnny Depp, Guns N’ Roses e persino Philip K. Dick. Ancora oggi restano una forza inarrestabile dell’hardcore punk, la cui energia e attitudine continuano a ispirare musicisti e ribelli di ogni generazione, confermando il loro posto nella storia come veri pionieri del movimento.