CIRCLE JERKS: quest’estate a Roma!

byDeka
21 Gennaio 2026
No comments

La leggendaria band hardcore punk rock Circle Jerks sarà di ritorno in Italia il 14 giugno   2026 a Roma, per un’unica data all’Invincible Fest nel verde dell’Eur Social Park.

L’ultima volta nel nostro Paese li abbiamo visti nel 2024 ospiti sul palco del Final Tour dei NOFX a Milano e ancora prima nel 2022 sulla spiaggia del festival punk rock Bay Fest.

Nati nel 1979 dal sottobosco punk della South Bay di Los Angeles, la band prende forma a The Church” di Hermosa Beach, storico e famigerato punto di ritrovo della scena locale che ha visto muovere i primi passi di band fondamentali come Black Flag, Descendents, Redd Kross e The Last.

Keith Morris, già voce e figura chiave dei leggendari Black Flag, si unisce all’ex chitarrista dei Redd Kross, Greg Hetson, per fondare una band destinata a lasciare un segno indelebile nella storia dell’hardcore punk rock, imponendosi, così, come veri e propri pionieri di un movimento.

Nel 1980 rilasciano il loro album di debutto “Group Sex”: quattordici canzoni racchiuse in 16 minuti, che diventeranno una pietra miliare dell’hardcore punk californiano.

Nel corso dei decenni pubblicano sei album in studio, tra cui gli acclamati Wild in the Streets (1982), Golden Shower of Hits (1983), Wonderful (1985) e VI (1987), attraversando cambi di formazione ed etichetta ma mantenendo sempre intatta la propria urgenza sonora.

L’eredità dei Circle Jerks ha influenzato un numero impressionante di artisti e scene, dai Butthole Surfers ai Red Hot Chili Peppers, arrivando ben oltre i confini del punk. Tra i loro estimatori si annoverano figure iconiche come gli skater di Dogtown, Chuck Berry, Alice Cooper, Elton John, Johnny Depp, Guns N’ Roses e persino Philip K. Dick.

Ancora oggi restano una forza inarrestabile dell’hardcore punk, la cui energia e attitudine continuano a ispirare musicisti e ribelli di ogni generazione, confermando il loro posto nella storia come veri pionieri del movimento.

Di seguito i dettagli dello show:

 

Circle Jerks

14 giugno 2026 – Invisible Fest

Eur Social Park, Roma

Biglietti in vendita dalle ore 12:00 di mercoledì 21 gennaio su Xceed

