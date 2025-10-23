CIRCLE JERKS: ristampa deluxe di “Golden Shower of Hits”

Era il 21 luglio 1983 quando i Circle Jerks, l’allora giovane (oggi seminale) hardcore band di Los Angeles capitanata da Keith Morris (già cantante dei Black Flag) facevano uscire il loro terzo album intitolato “Golden Shower of Hits”.

In occasione dei 70 anni di Keith Morris (18 settembre), la band ha annunciato l’uscita di una ristampa deluxe del disco: la re-masterizzazione è stata attuata direttamente dalle cassette analogiche originali, sulle quali sono state messe le mani per la prima volta in 40 anni.

La ristampa uscirà il 14 novembre per Trust Records.

Pre-ordine:

CIRCLE JERKS 'GOLDEN SHOWER OF HITS' LP (Transparent Yellow Vinyl)

Qui sotto potete ascoltare la “nuova” versione di When The Shit Hits The Fan”.