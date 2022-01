CIRCLE JERKS: ristampa di “Wild In The Streets”

I Circle Jerks hanno annunciato la ristampa di “Wild in The Streets”, secondo storico album della punk band californiana uscito nel 1982 per Faulty Products.

Così come nel caso della ristampa di “Group Sex”, anche questa sarà gestita dalla Trust Records e vedrà la presenza, oltre al vinile colorato, di un ricco booklet e di 3 bonus tracks live.

La ristampa uscirà il prossimo 18 febbraio.

Trust Records Company