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CIRCLE JERKS: si chiude la line up della data ferrarese

byMatteo Paganelli
30 Marzo 2026
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Ecco svelato l’ultimo guest in line up per questa speciale preview del DLB Fest 2026, Sabato 13 Giugno nel giardino del Circolo BlackStar (Ferrara)

Ad aprire i leggendari The Circle Jerks, oltre ai Riot Squad ci sarà anche una colonna portante del punk rock Emiliano Romagnolo: siamo perciò carichissimi di ospitare TIZIO ( Acoustic show ).

– INFO TICKET –

Prevendite a prezzo ribassato ( 25 € ) disponibili in quantità limitata al link qui sotto :

Link prevendita : https://bit.ly/4tjLdly

Ticket sempre disponibili in cassa : 30 € . ( No tess. ) .

– Apertura porte con bar e cucina operativi H.18.00

– DJ set pre show ( TBA ) dalle H.18.30 –

– Inizio concerti H.20.00 –

Un appuntamento con la storia imperdibile, ci vediamo nel pit ?.

 

Artwork by @Borga_wasted .Powered by #dlbfestival, BAR PUB AGORÁ, True Believers DIY Booking & concerts Circolo BlackStar

In collaborazione con DESTINY TOURBOOKING

https://www.facebook.com/events/1222052352774807/?__tn__=-UK*F

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