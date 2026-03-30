CIRCLE JERKS: si chiude la line up della data ferrarese

Ecco svelato l’ultimo guest in line up per questa speciale preview del DLB Fest 2026, Sabato 13 Giugno nel giardino del Circolo BlackStar (Ferrara)
Ad aprire i leggendari The Circle Jerks, oltre ai Riot Squad ci sarà anche una colonna portante del punk rock Emiliano Romagnolo: siamo perciò carichissimi di ospitare TIZIO ( Acoustic show ).
– INFO TICKET –
Prevendite a prezzo ribassato ( 25 € ) disponibili in quantità limitata al link qui sotto :
Link prevendita : https://bit.ly/4tjLdly
Ticket sempre disponibili in cassa : 30 € . ( No tess. ) .
– Apertura porte con bar e cucina operativi H.18.00
– DJ set pre show ( TBA ) dalle H.18.30 –
– Inizio concerti H.20.00 –
Un appuntamento con la storia imperdibile, ci vediamo nel pit ?.
Artwork by @Borga_wasted .Powered by #dlbfestival, BAR PUB AGORÁ, True Believers DIY Booking & concerts Circolo BlackStar
In collaborazione con DESTINY TOURBOOKING
https://www.facebook.com/events/1222052352774807/?__tn__=-UK*F