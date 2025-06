CIVIC è uscito il nuovo album, cresce l’attesa per le date Italiane!

La band australiana Civic ha pubblicato l’attesissimo album Chrome Dipped su ATO Records

Attualmente la band è in tour in Nord America, dove sta portando in scena i brani di Chrome Dipped, con date a Los Angeles, Toronto, New York City, Chicago e altre città. Dopo il Nord America, il tour proseguirà nel Regno Unito e in Europa, in finalmente in Italia per due imperdibili date:

30 Giugno 2025

Freakout Club, Bologna

1 Luglio 2025

Circolo Magnolia, Milano

Opening acts: Bad Frog + Slang Poor Kids

Con Chrome Dipped, i Civic confermano il loro approccio crudo e diretto, ma lo arricchiscono di nuove sfumature emotive e libertà sonora: un disco che promette di scuotere sia i fan storici che chi si avvicina alla band per la prima volta.

Il chitarrista Lewis Hodgson ha dichiarato:

“Abbiamo sempre seguito le regole, facendo punk rock australiano come si deve. Ma dopo aver girato il mondo, ci siamo resi conto che… puoi fare davvero tutto quello che cazzo vuoi.”

Chrome Dipped è un lavoro che affonda nelle emozioni della perdita e del lutto, ispirato dalla scomparsa della madre del frontman Jim McCullough, ma si apre anche a riflessioni esistenziali più ampie.