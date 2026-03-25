CLIMAX , il ritorno dopo 25 anni

Dopo 25 anni di assenza, i Climax tornano con “Regina di ogni vizio”, nuovo EP che segna il ritorno di una delle band pionieristiche della scena punk hardcore salentina degli anni ’90.

Nati a Lecce, i Climax hanno contribuito alla definizione della prima ondata punk hardcore locale, portando sui palchi un suono veloce, diretto e senza compromessi, influenzato dal punk rock californiano ma radicato nel contesto italiano. Con questo nuovo lavoro, la band riprende il proprio percorso senza indulgere nella nostalgia, proponendo un linguaggio aggiornato e una rinnovata urgenza espressiva.

La scelta di scrivere in italiano rende i testi più immediati e riconoscibili, tra storie quotidiane, dinamiche di quartiere e osservazioni sulle contraddizioni sociali, affrontate con ironia e un taglio diretto. “Regina di ogni vizio” si sviluppa come un lavoro viscerale, costruito su contrasti tra istinto e consapevolezza, attrazione e rifiuto.

L’EP attraversa diverse tematiche: dall’amore disilluso di “La Mia Ragazza” al ritratto di “La Muscia di Quartiere”, passando per la critica al mondo digitale di “Social Arcade”, l’approccio ironico di “Lec-cheers”, la narrazione di “Operazione Garuda” e il tono più esplicito di “Standing Ovation”. Il progetto è pensato per la dimensione live, mantenendo un forte legame con il contesto del palco.

Parallelamente all’uscita dell’EP, la band ha già iniziato a proporre dal vivo numerosi brani inediti, anticipando un futuro album full-length attualmente in lavorazione.