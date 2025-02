COAGULO: MOLTA INFAMIA NIENTE LODE

I COAGULO dalla provincia di Padova ha da poco pubblicato il quinto album, che s’intitola “MOLTA INFAMIA NIENTE LODE”.

“Un semplice gioco di parole che rimarca la nostra radicata intenzione di chiamarci fuori dal coro, dal buon senso comune e dai dettami del pubblico decoro, a costo di venire accusati di caparbia e testarda ostinazione. I nostri testi non parlano di politica in senso stretto, nel senso che per noi, al giorno d’oggi, creare musica, e in particolare creare musica punk, è di per sé un atto politico, una presa di posizione.”

I Coagulo sono nati nel 2020, in piena pandemia e suonano punkrock con derive hardcore.