Cock Sparrer: i ribelli dello street punk che non hanno mai tradito le proprie radici

Nati nell’East End di Londra nel 1972, i Cock Sparrer sono una di quelle band che non hanno bisogno di inseguire classifiche o approvazioni critiche per lasciare un segno indelebile. Formati da un gruppo di amici, Colin McFaull alla voce, Mick Beaufoy alla chitarra, Steve Burgess al basso e Steve Bruce alla batteria, hanno iniziato a suonare nei pub londinesi mescolando il rock da strada con il glam e il pub rock. Da quel mix grezzo e diretto sarebbe nato lo street punk, meglio conosciuto come Oi!, un genere che li ha consacrati come pionieri assoluti.

Uno dei momenti più curiosi della loro storia risale al 1976, quando entrarono in contatto con Malcolm McLaren, il manager dei Sex Pistols. La leggenda vuole che il rapporto si incrinò perché McLaren non offrì loro neanche una birra, o forse perché pretendeva un taglio di capelli più “accettabile”. Qualunque sia la verità, i Cock Sparrer decisero di restare liberi, rinunciando a un’occasione che avrebbe potuto cambiarne il destino. E proprio questa coerenza li ha resi una band diversa dalle altre.

Nel 1977 firmarono con la Decca Records e pubblicarono i singoli Runnin’ Riot e We Love You (una cover dei Rolling Stones), ma il pubblico non sembrava ancora pronto e il contratto finì presto. Il materiale inciso in quel periodo rimase a lungo nel cassetto e uscì soltanto dieci anni più tardi. Eppure il destino non li aveva dimenticati, con l’inizio degli anni ’80, e grazie alle compilation Oi! che cominciavano a circolare, il nome Cock Sparrer tornò a farsi sentire.

Il vero punto di svolta arrivò nel 1983 con l’uscita di Shock Troops, un album che oggi è considerato una pietra miliare del punk. Brani come Where Are They Now, I Got Your Number e Riot Squad raccontavano la realtà della strada con sincerità e rabbia, trasformando i concerti in veri e propri rituali collettivi. Non era solo musica, era un’esperienza di appartenenza, paragonabile, come qualcuno disse, a vivere la finale di coppa con i tuoi amici più cari.

Dopo scioglimenti e ritorni, i Cock Sparrer hanno saputo mantenere intatta la loro identità. Con la formazione stabile dagli anni ’90 e nuovi album come Guilty as Charged, Two Monkeys e più recentemente Forever (2017), hanno dimostrato che si può rimanere fedeli a se stessi anche attraversando decenni di cambiamenti musicali. Nel 2024 hanno pubblicato quello che annunciano come il loro ultimo lavoro in studio, Hand on Heart, uscito per Cherry Red Records.

Il bello dei Cock Sparrer è proprio questo, non hanno mai inseguito il mainstream, ma hanno conquistato il rispetto della scena e delle nuove generazioni di band. Gruppi come Rancid, Dropkick Murphys, Bouncing Souls o The Interrupters hanno sempre riconosciuto il debito verso di loro, e persino figure come Tim Armstrong e Lars Frederiksen hanno celebrato pubblicamente la loro musica.

Alla fine, i Cock Sparrer non sono solo una band, sono una comunità, un’idea di punk che parla di lealtà, amicizia e resistenza. Non hanno mai cercato di piacere a tutti, ma hanno sempre saputo parlare ai veri fan del punk. Ed è per questo che, dopo oltre cinquant’anni, ogni loro concerto continua a essere una festa memorabile, un’onda di energia che ti ricorda perché il punk non morirà mai.