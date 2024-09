COCKS: “Superliquidator”

Dopo “Arena”, il bellissimo “Arena” (qui la nostra recensione: COCKS: “Arena” – Punkadeka – Punk web Magazine), tornano i genovesi Cocks con il nuovo album “Superliquidator” uscito lo scorso aprile per Flamingo Records.

L’album contiene 9 tracce (inclusa l’intro a tema pubblicità del mitico Superliquidator) di punk rock genuino e ben eseguito, come nello stile del quartetto di Sanpierdarena.

Dopo la già citata intro, si susseguono delle vere e proprie gemme punk rock come Wild Boars, Tales From The Sea e Nothing Happened, tutta melodia, sing along e atmosfere lo-fi che rendono i pezzi memorizzabili sin dai primissimi ascolti (sfido chiunque a non canticchiare il ritornello di Nothing Happened, vera e propria ode all’amicizia e al girare l’Europa in furgone).

Si continua con Strikeout, pezzo in cui i bpm aumentano (assieme alla successiva Our Worst Enemy), ma non mutano le melodie e gli ottimi arrangiamenti che danno lustro all’utilizzo della doppia chitarra. Il tutto si conclude con quella Teenage Dirtbag, cover dei Wheatus, dalla quale risalta la vena pop punk del quartetto ligure.

Con “Superliquidator” i Cocks si confermano la mia punk rock band italiana preferita e credo che, se non lo hanno già fatto, scaleranno presto anche le vostre classifiche.

Tracklist:

Superliquidator

Born in The 90s

Wild Boars

Tales From The Sea

Nothing Happened

Embrace

Strikeout

Our Worst Enemy

Teenage Dirtbag

Superliquidator | Cocks (bandcamp.com)