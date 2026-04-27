Coconut Planters tornano con “One More Day”, nuovo singolo dal nuovo album “Unpopular Opinion”

C’è un momento, preciso e irripetibile, in cui tutto si azzera. Le giornate pesano, i problemi si accumulano, la vita fuori scorre spesso più veloce di quanto vorremmo. Poi sali su un palco, attacchi il primo accordo, e tutto torna al suo posto.

“One More Day”, il nuovo singolo dei Coconut Planters, nasce esattamente lì.

ASCOLTA IL SINGOLO:

Primo estratto dal prossimo album Unpopular Opinion, il brano è una dichiarazione d’intenti che suona come un pugno al petto e un abbraccio collettivo allo stesso tempo. È la fotografia più onesta degli ultimi anni della band: un percorso fatto di cambiamenti, imprevisti, nuove energie e, soprattutto, della volontà ostinata di continuare a esserci, ancora, un giorno in più.

“One More Day” racconta di una band che si ritrova sul palco dopo tutto quello che la vita ha messo in mezzo — impegni, difficoltà, traiettorie personali divergenti — e che proprio lì riscopre il senso di tutto: suonare dal vivo, sudare insieme al pubblico, vedere facce che cantano ogni parola come fosse l’unica cosa che conta davvero. Perché, alla fine, è così che funziona: quando la musica parte, il resto smette di esistere.

Dal punto di vista sonoro, il pezzo è un concentrato di melodic hardcore punk che affonda le radici nella tradizione anni ’90 di Fat Wreck Chords ed Epitaph, ma con uno sguardo deciso in avanti. È il suono tipico dei Coconut Planters, sì, ma in una versione evoluta: più compatta, più potente, più definita. La sezione ritmica costruisce una base solida e incalzante, su cui si innestano linee vocali finalmente più ricche e stratificate, mentre la chitarra solista continua a ritagliarsi il suo spazio con precisione e personalità.

Non è un caso.

“One More Day” segna infatti un passaggio cruciale nella storia della band: è il primo singolo con Thomas alla voce solista, affiancato da Teo, che resta alla chitarra ritmica e seconda voce. Una scelta che va oltre il semplice cambio di line-up: è una decisione strutturale pensata per permettere a ogni membro di concentrarsi pienamente sul proprio ruolo, sia in studio che dal vivo. Il risultato è evidente: maggiore equilibrio, più spazio alla scrittura vocale, una nuova profondità espressiva.

Eppure, questo è solo l’inizio.

“One More Day” non svela tutto, anzi: è un assaggio — potente, diretto, necessario — di quello che i Coconut Planters stanno costruendo con Unpopular Opinion. Un disco che promette di espandere ulteriormente il loro linguaggio, mantenendo intatta l’urgenza e l’autenticità che li ha sempre contraddistinti.

Attivi dal 2018, i Coconut Planters sono nati dall’incontro — o meglio, dal ritrovarsi — di vecchi amici cresciuti a pane e punk rock anni ’90. Dopo l’EP omonimo del 2020 e il primo LP Upset Hopes del 2021, pubblicati per Flamingo Records, la band ha continuato a costruire il proprio percorso tra Italia ed Europa, recuperando sul palco il tempo sospeso del lockdown. Dalla partecipazione al Punk Rock Raduno fino alle ultime uscite, il loro è stato un cammino coerente, fatto di passione, dedizione e una credibilità che non ha bisogno di scorciatoie.

Con “One More Day”, i Coconut Planters entrano ufficialmente nella loro next generation: la stessa identità di sempre, ma con una nuova spinta, più consapevole e incisiva.

E se questo è solo il primo passo, vale la pena restare in ascolto. Perché la sensazione è chiara: questa volta, potrebbero davvero fare il salto.

Ancora un giorno, ancora più forte.