Punkadeka festival 2026- MXPX
41K
41K
ISCRIVITI!
The Latest

Codefendants: due date in Italia a novembre 2026

byDeka
7 Maggio 2026
No comments

I Codefendants torneranno in Italia per due concerti a novembre 2026. La band si esibirà il 5 novembre all’Hacienda per l’Invincible Fest a Roma e il 6 novembre al Legend Club di Milano.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 22 aprile sui circuiti ufficiali.

Il collettivo, formato da Fat Mike dei NOFX, Julio “Ceschi” Ramos e Sam King dei Get Dead, si distingue per un mix di punk, hip hop e rock che la band stessa definisce “Crimewave”.

Dopo aver suonato in Europa anche al Bay Fest 2025, i Codefendants tornano nel nostro Paese in seguito alla pubblicazione del secondo album “LIFERS” nel 2026, proseguendo un percorso che li ha portati a condividere il palco con artisti come Xzibit, Dilated Peoples e DJ Quik e ad aprire i concerti dei NOFX nel loro tour d’addio.

Di seguito i dettagli:

  • 5 novembre 2026 – Hacienda (Invincible Fest), Roma
  • 6 novembre 2026 – Legend Club, Milano
0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Punk Against Violence torna a Vercelli per la quinta edizione

byDeka
Next Article

Jungle Punk Explosion due serate punk rock

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Mag 07
Sconfitta – Presentazione CD e Libricino + piccolo live da Flamingo Records
Flamingo Records Store Genova
Mag 07
THE TWERKS+SPECTRE RELEASE PARTY
C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere
Mag 08
Jungle Punk Explosion
Parco Fornaci
Mag 08
TOXIC YOUTH + Bad Frog + Collisione + Morning Fuckers live @ Rock’n’Roll Club RHO!
Rocknroll Club Rho
Mag 09
PARMA RUDE FEST VOL.1
Thehubxp
Mag 09
PUNK FEST: NABAT + Gaeta (feat.’Basta’) + Sloth + Aeroflot + Bittercocks (feat.The Alano)
VHS - Retrò Club
Mag 09
[09.05] Affluente + La Piena + Trauma HC + Duzax
Associazione Black Inside
Mag 10
PUNK AGAINST VIOLENCE #5
C.S.A. Mattone Rosso
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.