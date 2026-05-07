Codefendants: due date in Italia a novembre 2026

I Codefendants torneranno in Italia per due concerti a novembre 2026. La band si esibirà il 5 novembre all’Hacienda per l’Invincible Fest a Roma e il 6 novembre al Legend Club di Milano.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 22 aprile sui circuiti ufficiali.

Il collettivo, formato da Fat Mike dei NOFX, Julio “Ceschi” Ramos e Sam King dei Get Dead, si distingue per un mix di punk, hip hop e rock che la band stessa definisce “Crimewave”.

Dopo aver suonato in Europa anche al Bay Fest 2025, i Codefendants tornano nel nostro Paese in seguito alla pubblicazione del secondo album “LIFERS” nel 2026, proseguendo un percorso che li ha portati a condividere il palco con artisti come Xzibit, Dilated Peoples e DJ Quik e ad aprire i concerti dei NOFX nel loro tour d’addio.

Di seguito i dettagli: