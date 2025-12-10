CODEFENDANTS: live studio ep coi venezuelani ZETA

I Codefendants di Sam King dei Get Dead hanno annunciato l’uscita di un ep live da studio assieme ai venezuelani Zeta, come backing band. L’ep si intitola “Live From Red Lion Studios”, conterrà 6 pezzi e uscirà autoprodotto il prossimo 12 dicembre.
Qui sotto potete ascoltare Sell Me Youth.
I Codefendants di Sam King dei Get Dead hanno annunciato l’uscita di un ep live da studio assieme ai venezuelani Zeta, come backing band. L’ep si intitola “Live From Red Lion Studios”, conterrà 6 pezzi e uscirà autoprodotto il prossimo 12 dicembre.