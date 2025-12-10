34K
35K
CODEFENDANTS: live studio ep coi venezuelani ZETA

byMatteo Paganelli
10 Dicembre 2025
No comments

I Codefendants di Sam King dei Get Dead hanno annunciato l’uscita di un ep live da studio assieme ai venezuelani Zeta, come backing band. L’ep si intitola “Live From Red Lion Studios”, conterrà 6 pezzi e uscirà autoprodotto il prossimo 12 dicembre.
Qui sotto potete ascoltare Sell Me Youth.

