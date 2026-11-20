Esce oggi su tutte le piattaforme digitali Player 2, il singolo dei Coin-Op Kids, quattro punk rockers per i quali il tempo si è fermato nelle sale giochi degli anni ’90. Provenienti da bands attive nel panorama punk rock italiano, cantano e suonano di amicizia, nostalgia e videogiochi.

“É una canzone che parla di non arrendersi mai, di demoni da combattere e di amicizia, quella vera” [Leo]

Il brano anticipa Sorry, The Princess Is In Another Castle, il nuovo album della band in uscita il 13 dicembre per Spaccio Dischi, in formato digitale e musicassetta.

Registrato da Umberto Donati e mixato e masterizzato da Alex Bounty presso il Convultion Studio di Ravenna, il disco contiene dieci tracce di pop punk melodico a tema arcade anni ’90, tra amori, amicizie e battaglie in sala giochi.