COLLASSO HARDCORE FEST!!! (domenica 5 luglio al Barrios, Milano)

Domenica 5 luglio tutti al Barrios di Milano per il Collasso Hardcore Fest, un concerto che si preannuncia epico non solo per le band che ci suoneranno!!! SIATECI!!!

COLLASSO HARDCORE FEST

Domenica 5 Luglio 2026

Sei band di punk e hardcore sul palco del Barrio’s Live per sei ore di live non-stop. Dalla vecchia guardia della scena italiana agli ultimi arrivati del circuito DIY: un pomeriggio senza pause, dall’apertura fino a sera.

Ingresso 20€ inclusi food & drink (pizza al trancio o piadina farcita + birra). Senza tessera.

Music selection by Otta DJ.

Supporting crew: Punkadeka, Psychobilly Italian Attack.

LINE-UP

Residuo — Punk HC — YouTube

Rappresaglia — Punk HC — Facebook

Anemic Cinema — Punk HC — Facebook / Bandcamp

Collisione — Punk HC — @collisione_hc

Collasso nella Manica — Hardcore Punk — @collasso_nella_manica / Bandcamp

To Je Život? — Hardcore Punk/Metal — Facebook / Bandcamp

Indieass — Hardcore — @indieass

PROGRAMMA

16:30 | Apertura porte

Live no-stop fino alle 22:30

INFO

Domenica 5 Luglio 2026

Barrio’s Live — Piazzale Donne Partigiane, Milano

Ingresso 20€ — food & drink inclusi — senza tessera

Menù completo: https://www.barrioslive.it/combo

Prenota il tuo tavolo: https://www.barrioslive.it/book-online



