Punkadeka festival 2026- MXPX
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COLLASSO HARDCORE FEST!!! (domenica 5 luglio al Barrios, Milano)

byMatt Murphys
30 Giugno 2026
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Domenica 5 luglio tutti al Barrios di Milano per il Collasso Hardcore Fest, un concerto che si preannuncia epico non solo per le band che ci suoneranno!!! SIATECI!!!

COLLASSO HARDCORE FEST
Domenica 5 Luglio 2026

Sei band di punk e hardcore sul palco del Barrio’s Live per sei ore di live non-stop. Dalla vecchia guardia della scena italiana agli ultimi arrivati del circuito DIY: un pomeriggio senza pause, dall’apertura fino a sera.

Ingresso 20€ inclusi food & drink (pizza al trancio o piadina farcita + birra). Senza tessera.

Music selection by Otta DJ.
Supporting crew: Punkadeka, Psychobilly Italian Attack.

LINE-UP

Residuo — Punk HC — YouTube
Rappresaglia — Punk HC — Facebook
Anemic Cinema — Punk HC — Facebook / Bandcamp
Collisione — Punk HC — @collisione_hc
Collasso nella Manica — Hardcore Punk — @collasso_nella_manica / Bandcamp
To Je Život? — Hardcore Punk/Metal — Facebook / Bandcamp
Indieass — Hardcore — @indieass

PROGRAMMA

 16:30 | Apertura porte
 Live no-stop fino alle 22:30

INFO

 Domenica 5 Luglio 2026
 Barrio’s Live — Piazzale Donne Partigiane, Milano
 Ingresso 20€ — food & drink inclusi — senza tessera
 Menù completo: https://www.barrioslive.it/combo
 Prenota il tuo tavolo: https://www.barrioslive.it/book-online

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