COLLASSO HARDCORE FEST!!! (domenica 5 luglio al Barrios, Milano)

Domenica 5 luglio tutti al Barrios di Milano per il Collasso Hardcore Fest, un concerto che si preannuncia epico non solo per le band che ci suoneranno!!! SIATECI!!!
COLLASSO HARDCORE FEST
Domenica 5 Luglio 2026
Sei band di punk e hardcore sul palco del Barrio’s Live per sei ore di live non-stop. Dalla vecchia guardia della scena italiana agli ultimi arrivati del circuito DIY: un pomeriggio senza pause, dall’apertura fino a sera.
Ingresso 20€ inclusi food & drink (pizza al trancio o piadina farcita + birra). Senza tessera.
Music selection by Otta DJ.
Supporting crew: Punkadeka, Psychobilly Italian Attack.
LINE-UP
Residuo — Punk HC — YouTube
Rappresaglia — Punk HC — Facebook
Anemic Cinema — Punk HC — Facebook / Bandcamp
Collisione — Punk HC — @collisione_hc
Collasso nella Manica — Hardcore Punk — @collasso_nella_manica / Bandcamp
To Je Život? — Hardcore Punk/Metal — Facebook / Bandcamp
Indieass — Hardcore — @indieass
PROGRAMMA
16:30 | Apertura porte
Live no-stop fino alle 22:30
INFO
Domenica 5 Luglio 2026
Barrio’s Live — Piazzale Donne Partigiane, Milano
Ingresso 20€ — food & drink inclusi — senza tessera
Menù completo: https://www.barrioslive.it/combo
Prenota il tuo tavolo: https://www.barrioslive.it/book-online