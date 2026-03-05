COLLASSO NELLA MANICA: fuori il primo singolo “Stato di malessere”

Vi presento oggi una band nata da poco e dalla voglia di fare del buon punk hardcore, ciò che ne è uscito è una vera bomba, seguiteli, io ve l’ho detto.

I Collasso Nella Manica si presentano con “Stato di Malessere”, primo estratto dal loro lavoro d’esordio, nonché title track del disco, in uscita il 14 marzo.

La band nasce a Milano nel 2024, mettendo insieme le esperienze di membri già attivi da anni in realtà locali e internazionali come Il Body, Psychords e Smegma Riot. Quello che ne esce è un hardcore punk che non cerca compromessi: schietto, veloce e urlato dritto in faccia, rigorosamente in italiano.

STATO DI MALESSERE (il singolo)

Registrato al mitologico Toxic Basement Studio, “Stato di Malessere” è un pezzo che punta tutto sull’essenzialità. Non ci sono fronzoli tecnici o pose: c’è un muro sonoro serrato che serve a sostenere un testo cinico e carico di sarcasmo nero.

Il brano descrive una crisi profonda di appartenenza, un rifiuto totale verso l’esterno — lo Stato, gli altri, la comunicazione — e una sofferenza insopportabile verso l’interno, che rende doloroso anche solo stare svegli a pensare. È la fotografia di un “punto di rottura” dove l’unica cosa che resta è la ripetizione ossessiva del proprio disagio: un senso di vuoto che si trasforma in alienazione sociale.

L’uso del doppio senso per il termine “Stato” (quello interiore, fatto di una nausea costante che schiaccia e “fa male”, e quello che rappresenta l’istituzione) vuole raccontare un disagio personale che diventa inevitabilmente disgusto politico quando ci si scontra con un sistema paralizzato e corrotto. Un teatro indecente e assurdo che è palesemente sotto gli occhi di tutti, dove chi gestisce il potere non si preoccupa nemmeno più di nascondere il marcio, ammettendo candidamente colpa e indolenza per non intaccare i propri malati ‘equilibri’.

“Odio questo Stato” è quindi la presa di coscienza necessaria e l’urlo che chiude il ritornello: un rifiuto secco a una realtà che indigna ed è impossibile da accettare.