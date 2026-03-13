COLLASSO NELLA MANICA: Stato di Malessere

Questo è ciò che succede quando 4 brutti ceffi con un gran bel background musicale si mettono in testa di fare un disco hardcore, i Collasso Nella Manica sono attivi già dal 2024, ma purtroppo per me ne vengo a conoscenza solo ora che stanno per uscire con la loro prima fatica, che ho avuto il piacere e l’onore di ascoltare in anteprima, e che mi ha impressionato per tante cose, una tra tutte la sincera voglia di fare hardcore senza freni, senza un’ancora e senza dover rendere conto a nessuno, tutto scorre come l’acqua di un fiume, un fiume grosso perché ciò che sento è notevole, e come si può già intuire dai titoli di alcune tracks, senza peli sulla lingua, senza pietà per nessuno, ma non è una royal rumble tutti-contro-tutti disordinata, tutt’altro, i concetti sono chiari e senza alcun giro di parole, e si buttano a rotta di collo contro le ingiustizie e ciò che attanaglia la nostra libertà, un caos ben pilotato, testi pesanti che fanno pensare e che colpiscono forte, ma anche irriverenti, che spaziano su più fronti, dentro infatti ci troviamo anche una traccia puramente working class.

Musica spinta, potente, veloce e con tutti i crismi del punk hardcore, ma che in alcune tracce sa essere melodica e trascinante, insomma una buonissima prova anche dal punto di vista musicale, con un arrangiamento cazzuto e fatto molto bene, poi va beh i ragazzi sanno suonare e si sente, un ottimo esordio ed una serie di pezzi che mi sono piaciuti molto a 360°, pungenti ma che si lasciano ascoltare, che entrano subito in testa ci rimangono, mi viene difficile non pensare costantemente alla title track, come penso che “facciamo la storia” sia una manata sui denti pazzesca…poi provate (se siete anche voi dei 45enni o giù di lì) a non emozionarvi ascoltando la traccia finale.

Prodotto e mixato da Carlo Leatherface, registrato dal maestro Carlo Altobelli, o forse Carlo Altobelli 2, presso il mitico Toxic Basement Studio, altra fucina di dischi pazzeschi, copertina di I-O.

tracklist:

01. bottone rosso

02. il paese del Bengodi

03. stato di malessere

04. businessman

05. sotto il tappeto

06. Greta turbodiesel

07. A.C.A.B.

08. facciamo la storia

09. l’alchimista

10. notte buia

11. shooting star