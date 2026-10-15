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COLLISIONE E BAZOOKA: A DICEMBRE TOUR IN GERMANIA

byDeka
15 Ottobre 2026
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I Collisione e i Bazooka saranno in Germania a dicembre per tre date organizzate da Gaz Tour Booking, progetto DIY di booking e promozione dedicato alla scena punk e hardcore, attivo principalmente tra Italia e Germania.

Il tour porterà insieme due realtà della scena underground italiana, tra punk hardcore e grindcore, per tre appuntamenti in programma dal 4 al 6 dicembre 2026.

I Collisione sono una band punk hardcore nata nella scena tra Bergamo e Brianza, attiva dal 2024. La formazione è composta da Dario alla voce, Dani alla batteria, Shy al basso e Michi alla chitarra. Dopo due anni di concerti tra Nord, Centro e Sud Italia, la band prosegue il proprio percorso portando dal vivo un sound diretto e feroce, costruito su rabbia, testi ruvidi e un’attitudine senza compromessi. Le liriche affrontano la quotidianità, la frustrazione e il disagio sociale, mentre sul palco i Collisione puntano su un impatto frontale e senza fronzoli.

Ad accompagnarli ci saranno i Bazooka, band grindcore nata a Latina nel 2024, con membri provenienti da Tsubo, Elephante, S.L.U.G.S. e Obtego. Il loro sound mescola grindcore oltranzista, blast beat e riff taglienti, con testi che attaccano la società e le contraddizioni del mondo contemporaneo. Nel febbraio 2025 hanno registrato in studio L’era dell’odio e hanno già condiviso il palco con band come Rappresaglia e DiscoMostro.

Tre le date annunciate in Germania:

  • 4 dicembre 2026: Jugendzentrum Tonne, Wangen im Allgäu
  • 5 dicembre 2026: Unkaputtbar P20, Arnstadt
  • 6 dicembre 2026: Black Box, Norimberga

 

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