COLLISIONE E BAZOOKA: A DICEMBRE TOUR IN GERMANIA

Il tour porterà insieme due realtà della scena underground italiana, tra punk hardcore e grindcore, per tre appuntamenti in programma dal 4 al 6 dicembre 2026.

I Collisione sono una band punk hardcore nata nella scena tra Bergamo e Brianza, attiva dal 2024. La formazione è composta da Dario alla voce, Dani alla batteria, Shy al basso e Michi alla chitarra. Dopo due anni di concerti tra Nord, Centro e Sud Italia, la band prosegue il proprio percorso portando dal vivo un sound diretto e feroce, costruito su rabbia, testi ruvidi e un’attitudine senza compromessi. Le liriche affrontano la quotidianità, la frustrazione e il disagio sociale, mentre sul palco i Collisione puntano su un impatto frontale e senza fronzoli.

Ad accompagnarli ci saranno i Bazooka, band grindcore nata a Latina nel 2024, con membri provenienti da Tsubo, Elephante, S.L.U.G.S. e Obtego. Il loro sound mescola grindcore oltranzista, blast beat e riff taglienti, con testi che attaccano la società e le contraddizioni del mondo contemporaneo. Nel febbraio 2025 hanno registrato in studio L’era dell’odio e hanno già condiviso il palco con band come Rappresaglia e DiscoMostro.

Tre le date annunciate in Germania: