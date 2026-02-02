Billy Bragg è sempre stato un cantautore molto vicino al mondo del punk rock e parte integrante del movimento musicale antifascista inglese.
Qui sotto potete ascoltare il suo nuovo singolo intitolato City of Heroes, pezzo dedicato alla città di Minneapolis che sta affrontando una dura battaglia contro il neo fascismo a stelle e strisce targato Donald Trump e il suo braccio armato ICE.
Con BILLY BRAGG si mobilità parte della cultura antifascista inglese: ascolta il nuovo singolo “City of Heroes”
