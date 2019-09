Eccoci qua, gli uomini primitivi per salutare la primavera hanno preparato questo evento da veri disagiati! Da Newcastle (Uk) vi abbiamo portato gli Adverse Society, punk/oi! band esistente da una decade con influenze primi Expolited, Cockney Rejects e Condemned 84, due album “Police State” e “Gangs on the corner” e palco condiviso negli anni con Resistence 77, The Warriors, Close Shave, Code 1, TMF ed i mai troppi rimpianti Skinfull. Ad aprire le danze e fare gli onori di casa ci saranno i punkrockers lariani The Forest Calling, brivido, terrore, raccapriccio! Sono stati raccomandati da un potente mafioso locale, per cui se non vogliono essere gambizzati gli converrà suonare bene, e siamo sicuri che lo faranno! Accorrete numerosi e se possibile portate qualche vostro nemico a scopo sacrificio umano, che non si disdegna mai, come dicevano i longobardi, Skalà!