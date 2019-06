Data estiva dell’ “Essere Umani Tour”, il tour di promozione del nuovo disco degli AtropinaClan dal titolo “ESSERE UMANI” al Resistenza Elettrica Festival.

Gli Atropina Clan apriranno il concerto a Le Malecorde

“ESSERE UMANI” è un disco potente, rabbioso, di denuncia e, soprattutto, di parte. È un disco che parla di diritti umani, di abusi in divisa, dell’importanza di manifestare il proprio dissenso sempre e comunque, di partigiani, di operai, delle paranoie di un musicista, del divario generazionale.

Gli Atropina Clan si sono formati nel lontano 1998 e si sono sciolti esattamente 10 anni più tardi, dopo aver suonato in oltre 300 concerti in tutto il nord-Italia, in 2 dischi autoprodotti e in diverse compilations; l’irriverenza e l’ironia hanno sempre caratterizzato il loro ska-punk, rendendo imperdibile ogni loro live

Dal 2010 al 2017 danno vita al LIVE FOR LIFE, concerto di beneficenza in favore di A.I.R.C. (ricerca sul cancro) che si svolge una volta all’anno in Valle di Susa.

Nel febbraio del 2017 si “riuniscono” ufficialmente comunicando l’inizio delle registrazioni del terzo album in studio “ESSERE UMANI” uscito il 13 aprile 2019 in occasione dei 20 anni della band.

Gli Atropina clan sono:

Nazareno “Reno” Maiolo voce/chitarra

Mirko “Tanaka” Tenace chitarra/cori

Flavio “Il Manzo” Manzelli batteria/cori

Stefano “Ceppa” Cordaro basso