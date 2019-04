Gli Atropina Clan sono tornati.

Dopo quattordici anni da “Allergia”, gli Atropina Clan si ripropongono alla scena con “Essere Umani”, un disco che vuole essere un manifesto, una dichiarazione d’intenti, una palese presa di posizione antagonista al modello di società che non li rappresenta.

La seconda tappa del ESSERE UMANI TOUR si terrà il 27 aprile alle ore 21 a La Casa Del Popolo A Sinistra Asti, in occasione dei festeggiamenti del 25 aprile, festa della Liberazione. Il concerto verrà aperto da The Jandoojas, cover classici italiani in chiave punk/rock

“ESSERE UMANI” è un disco potente, rabbioso, di denuncia e, soprattutto, di parte.

È un disco che parla di diritti umani, di abusi in divisa, dell’importanza di manifestare il proprio dissenso sempre e comunque, di partigiani, di operai, delle paranoie di un musicista, del divario generazionale.

Questo disco è stato curato interamente dalla band; ogni componente ha scritto almeno un pezzo, contribuendo così a rendere le canzoni molto diverse l’una dall’altra nella struttura e nello stile del testo.

La produzione artistica e gli arrangiamenti sono stati curati interamente da Mirko Tenace “Tanaka”, mentre la produzione esecutiva, il mix e le pre-produzioni, i provini, le prove e le bozze sono opera del Dott. Ceppa (Stefano Cordaro).

Per l’occasione la band ha fondato addirittura un’etichetta indipendente, F.M.S. RECORD, garantendo così agli Atropina la più totale autonomia.

Chiaramente, come in precedenza, i brani non sono stati depositati in SIAE ed in nessun’ altra società di gestione dei diritti d’autore.