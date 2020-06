BACK ON THE STREETS

INIZIAMO A RIPROVARCI… KEEP THE FAITH !

VINYL

Casuals & Local Boys – Periferia Milano

https://www.facebook.com/vinylmilano/

RED MOON HEROES

Punk Decadente e Musica in Levare – Milano

https://www.facebook.com/redmoonheroes/

MAURI CLASH CITY ROCKER

Acoustic Punk Pioneer – Milano

https://www.facebook.com/mauriccr/

Si inizia alle ore 20.30 fino alla mezzanotte circa.

Naturalmente saranno rispettate tutte le norme previste per la gestione in sicurezza della serata.

THINK: è necessaria la collaborazione di tutti i presenti per far si che la serata si possa svolgere nel migliore dei modi.

L’ingresso è 10 euro fino alle 21.30 con 1 consumazione inclusa. Posti limitati a 50 per via delle restrizioni.

Una quota dell’ingresso sarà utilizzato come contributo per le bands.

Dopo le 21.30 ingresso maggiorato di 5 euro (ma con due drink inclusi).

Sarà possibile cenare o fare un aperitivo presso il Barrio’s.