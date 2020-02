Eccoci finalmente, dopo tanto penare, siamo riusciti a concludere la stagione primaverile col botto riuscendo a portare in Italia per la prima volta da Colonia i Combat BC, gruppo Detuschrock con uno stile che vi riporterà immediatamente negli anni ’80, facendovi immediatamente ricordare i primi Bohse Onkelz ma anche gruppi come Boots & Braces ed altri ancora. La cantante Melanie è energica, tiene ottiamente il palco ed è molto carina,ma non vi venga in mente di provarci perchè il suo fidanzato, un nerboruto pugile teutonico, sarà presente con la band, per cui non fate i scemi se non volete tornare a casa dovendo mostrare la carta di identità. Ad accampagnare la gioiosa macchina da guerra made in Detuschland i punk rockers valtellinesi Jodedoss, che proprio un anno fa accompagnarono sempre al Centrale i belgi Tenderizers. Ancora una volta l’ingresso è gratuito, e dopo questa fatica ci si rivede a Settembre come ai tempi della scuola,ma che scuola e scuola, a zappé! Ingresso gratuito come sempre, accorrete numerosi