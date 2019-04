16 live bands, diy, tattoo, vegan food

E via che si va con una scaletta da brivido! Quest’anno saremo in 16 gruppi! La scaletta non è in ordine, quindi arrivate alle 13.00 e beccateveli tutti! Iniziate far girare!

Oggi è il grande giorno della pubblicazione del manifesto del DenDen Party 2019 con la line up dei gruppi che suoneranno!

Tra poco faremo uscire un ulteriore manifesto ed annunceremo gli artisti che tatueranno e faranno piercing, esposizioni, banchetto e che metteranno su musica alla festa!

Il DenDen Party è una festa autogestita e autofinanziata con lo scopo di creare libertà e sostenere l’arte e la passione per l’autoproduzione.

Le info verranno aggiornate mano a mano nella descrizione dell’evento!

Un grazie ai gruppi partecipanti: Aetherius Silenzio Wild Sheep Obscene Revenge Psychoanalisi Defezione HC Modale Malloy The Green Bengala Rejekts Turn Against Bobson Dugnutt HC HellFiu #Dupes Reset Clan Definite Saxyshop

IMPORTANTE. DOPO LO SGOMBERO DI MARZOLO IL DEN-DEN PARTY CERCA UN ALTRO SPAZIO DOVE ESSER ACCOLTO, PER NON FERMARSI DAVANTI AGLI SGOMBERI E IN SOLIDARIETÀ A TUTTI GLI SGOMBERATI DI QUESTI ANNI BUI.

Purtroppo pochi mesi dopo il quinto compleanno, dopo l’Asilo anche la Marzolo Occupata di Padova è stata sgomberata. La Marzolo è sempre stata un punto di riferimento in Italia per molti di noi, ma come sappiamo non ha senso affezionarsi troppo ad uno spazio fisico, ma anzi conservar le nostre energie per rendere migliore e ancora più ferrea la prossima occupazione.

Il collettivo a capo dell’organizzazione del Den-DenParty 2019 lancia questo messaggio a un mese dall’evento, e chiunque possa aiutarci non esiti a contattarci.

Diffondete ovunque diamo una risposta a sti stronzi!