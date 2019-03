In occasione dei 30 anni di Derozer e dei 20 anni di “ALLA NOSTRA ETA'” i nostri eroi vicentini tornano per un’unica ed esclusiva data primaverileSABATO 13 APRILE AL LIVE MUSIC CLUB DI TREZZO SULL’ADDA,in cui suoneranno interamente, “tutto d’un sorso”, il fortunato e indimenticabile disco!Piu’ in forma che mai i Derozer festeggeranno con voi due traguardi importantissimi della loro carriera e suoneranno, ovviamente, anche tutti gli altri classici in UNA SCALETTA DI SOLE HITS.Prepatarevi perche’ sara’ memorabile e per l’occasione troverete anche disponibile la tanto attesa ristampa ri-masterizzata di ” Alla nostra eta'”!LUNGA VITA AI DEROZER!Sabato 13 aprileLIVE MUSIC CLUB – Trezzo sull’Adda – MilanoPrezzo in cassa € 12Prevendita mailticket: https://bit.ly/2IUxeR9*Evento ufficiale facebook: https://bit.ly/2HiTQZi http://www.derozer.org http://www.indiebox.org http://www.liveclub.it