Double or Nothing è il primo evento del neo collettivo Nothing New, nato nel gennaio del 2019 ad Alghero, nato per organizzare eventi musicali, artistici e sportivi (di tutti i generi), volti a dare spazio ad artisti o sportivi dell’isola e non.

L’evento, che si terrà il 7 settembre 2019 al Lido Beach Bar, è diviso in due tempi: il primo si giocherà allo skatepark di Alghero, dalle 16:00 alle 19:00, dove si terrà il contest “One Hour Best Trick”, in cui gli skater dovrnno realizzare il miglior trick in un’ora di tempo. Chi vince sarà premiato con dei gadget creati dal collettivo stesso. E’ anche una buona opportunità per quegli appassionati di fotografia e videomaking che vogliono provare a cimentarsi nella street e skate photography.

Il secondo tempo invece si terrà al Lido Beach Bar di Alghero, locale fronte mare, che ha ospitato, nel corso degli anni vari eventi dei più svariati generi: dall’hardcore punk al roots-dub, serate di musica elettronica fino a concerti in acustico. Sicuramente uno di quei posti in cui vivere una bella serata nelle migliori delle atmosfere.

I gruppi musicali selezionati dal collettivo per il primo evento sono: i Riflesso, gruppo hardcore di Cagliari nato nel 2017, che in questi ultimi anni si sono imposti come uno dei gruppi di maggior prospetto della scena sarda, anche grazie al loro s/t ep uscito per l’etichetta Blacktooth Records; i Sangue, band punk hardcore di Olbia, gruppo giovane ma che ha radici profonde all’interno del panorama hardcore italiano: tra i componenti possiamo trovare ex membri di gruppi come “ToedGein” e “Antimanifesto”. Dal 2017 sono sotto contratto con la IndieBox Music/Le Parc Music con cui nel 2017 hanno pubblicato il loro primo album omonimo “Sangue”,che ci trasporta perfettamente all’interno della ideologia Punk Hardcore con espressione di rabbia e voglia di rivalsa.

All’interno dell’evento ci sarà anche un area expo, in cui il collettivo Xotxo (sporco, in dialetto algherese), formato da 4 fotografi di Alghero, esporrà i propri lavori fotografici. Gli scatti, eseguiti con macchina analogica su rullino da 35 mm, non hanno soggetti precisi, ma sono tutti accomunati da una cosa: in ogni fotografia è visibile e riconoscibile la mano umana, un’evidenza antropologica che sporca e graffia l’inquadratura.

Un dj set aprirà e chiuderà la serata, spazierà dal punk all’hardcore degli anni 70’ sino ai giorni nostri. Per il pubblico ci saranno anche delle attività e giochi di intrattenimento con premi in palio.

L’ingresso all’evento è totalmente gratuito, bisogna solo venire e divertirsi.

Support your local collective.