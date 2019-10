3 0 / 1 0 / 2 0 1 9

Spazio 20092 (Via Cremona 10, Cinisello Balsamo)

Dalle 21 concerto con:

– False Act (Dark Punk dalla Polonia)

https://falseactpunx.bandcamp.com/

– Slug Abuse (Garage Punk dalla Polonia)

https://slugabuse.bandcamp.com/

– Yatus (Shoegaze da Trento)

https://yatus.bandcamp.com/

– PEEP (Powerviolence da Milano)

https://peepgang.bandcamp.com/

– ALFMOB (Trapcore da Ciny)

https://alfmob.bandcamp.com/

NO fasci, NO razzisti, NO sessisti

Supporta gli spazi liberati