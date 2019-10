L’Associazione La Fabbrica con il contributo del Comune di Milano – Settore Municipio 8 presenta la seconda edizione del Festival della Musica Indipendente che quest’anno si terrà presso il C.A.M. Pecetta in via della Pecetta, 29 Milano.

Due giorni, dodici gruppi, quattro esposizioni permanenti, social bar sempre aperto dove si mangia e si beve in buona compagnia.

La Fabbrica dà vita a nuovi spazi e li riempie di contenuti artistici e musicali promuovendo la buona musica che nasce sul territorio.

Ingresso in libertà. Diffondi le buone iniziative, coltiva le alternative.

www.lafabbrica.mi.it

infoline: 3202782951

Evento in collaborazione con:

NO REASON – https://www.facebook.com/NoReasonBooking/

I BUY RECORDS – https://www.facebook.com/ibuyrecordswebzine/

SABATO 16 NOVEMBRE

H.23.15 ANIMOLS

https://www.facebook.com/Animols-529964907090024/

H. 22.30 BREAKMATT

https://www.facebook.com/breakmatt/

H. 21.45 BAD PROFILE

https://www.facebook.com/badprofilemilano/

H. 21.00 SICK IN HEAD

https://www.facebook.com/sickinheadofficial/

DOMENICA 17 NOVEMBRE

H. 22.00 THE TWERKS

https://www.facebook.com/thetwerksband/

H. 21.15 HAIRY MUSSELS

https://www.facebook.com/hairymussels/

H. 20.30 CHEMICAL TOILETS

https://www.facebook.com/Chemical-Toilets-766169627068053/

H. 19.45 IL BODY

https://www.facebook.com/ilBodyDiCristo/

H. 19.00 DESDEMONY

https://www.facebook.com/Desdemony-287960707932638/

H. 18.15 TAKE AWAY

https://www.facebook.com/takeawaysestosg/

H. 17.30 L’ORCASSASSINA

https://www.facebook.com/ItalianPostCoreBand/?ref=br_rs

H.16.45 GIOCONDA

https://www.facebook.com/GiocondaTheWeirdCase/

COME RAGGIUNGERCI:

C.A.M Pecetta – Via della Pecetta 29 Milano

Queste linee hanno fermate in corrispondenza di Via Della Pecetta: 78, 91 (Bus); R22, R28, S1, S5, S6 (Treno); M5 (Metro lilla – Cenisio); 12 (Tram).