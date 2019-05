FLOGGING MOLLY DESCENDENTS

? 25 giugno 2019 | Carroponte | Sesto San Giovanni – Milano

Ingresso: 25€ diritti di prevendita

? Prevendite disponibili sul circuito Mailticket Italia: http://bit.ly/fmdesc19mi-mt

Prosegue la stagione dei grandi annunci per la prossima estate. Flogging Molly e Descendents, due delle più celebrate band nel proprio genere, condivideranno il palco per una serata eccezionale di musica live. L’appuntamento è per martedì 25 giugno allo storico Carroponte di Sesto San Giovanni – Milano. Sarà l’occasione unica di assistere a una di quelle combinazioni di band che raramente si vedono insieme, in un pacchetto capace di accontentare i fan su tutto lo spettro del punk in ogni sua sfaccettatura.