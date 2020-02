Sabato 08 febbraio al Barbagianni di Pontevico (BS) la presentazione dell’album degli Aymara vi coinvolgerà in una serata decisamente rock, con i mitici Begbie in apertura. Gli Aymara (rock alternativo) portano ufficialmente al pubblico il loro primo lavoro intitolato proprio “Aymara” e i Begbie (math core strumentale) continuano a portare in live il loro Ep “Play Hard”, pubblicato a novembre. Una serata imperdibile, non mancate!

Aymara – “Il demonio è arrivato primo”: https://youtu.be/L43TUtj8p-0

Begbie – “Play Hard”: https://begbie3.bandcamp.com/releases