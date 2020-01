Genere: PSYCHOBILLY / ROCK’n‘ROLL / NEO ROCKABILLY

Dove : SERRAGLIO

Via Gualdo Priorato 5, Milano

http://www.serragliomilano.org/

Orario: 21:00 Apertura porte

22:00 ROCK’N’ROLL KAMIKAZES

23:00 GUANA BATZ

00:30 The Devil’s Jukebox

Info evento: https://www.facebook.com/events/1232280243623167/

Prevendita: https://www.musicglue.com/old-farts-promotions/events/f640a001-8e2c-4b9e-8c98-6016429cabd2?fbclid=IwAR0VzRwoAmb7G_369Fd8nEooI7CZ39vrYn1Myemhz46ht1YahhHeq_GkAAU

Old Farts Promotions e Midecay annunciano il ritorno dei GUANA BATZ grazie al successo riscosso nel 2018

Il nome del quartetto inglese è per certo il primo che viene menzionato, insieme a quello dei Meteors quando si parla di Psychobilly, anche se il loro sound ha influenze evidenti di Neo Rockabilly.

Il set/show dei Guana Batz è da sempre una garanzia e trovarseli a 1 metro dalla faccia sarà adrenalina pura, perle come King Rat, Jungle Rumble, Streetwise, Can’t take the pressure o la loro versione di Batman, sono autentiche palate sul muso. Nel loro set non mancano melodie più “easy” come la cover di I’m On Fire di Springsteen, Radio Sweetheart di Elvis Costello, la misteriosa Lady Bacon o la lenta, magica, “Wondrous Place”. Una storia che dura da ben 37 anni e che i Guana Batz hanno sigillato con album storici, tra cui vale la pena ricordare “Held down to vinyl…at last”, “Loan Sharks” e “Rough Edges”. 9 album più diversi singoli e partecipazioni a compilation, sono considerati pietre miliari tra i cultori di questo universo musicale.

Venite e scopritelo da voi.

https://www.facebook.com/GuanaBatzAreGo/

video: https://www.youtube.com/watch?v=gziOzo1YMwU

Vi aspettiamo davanti al palco del Serraglio per urlare con Pip “THERE’S A KING RAT!!” prima di vedere un’orda di Psychos scatenarsi nel wreckin’ pit!

Prima di loro, una delle migliori band del panorama Rock’n’Roll italiano, nata dalla mente “dell’ex Hormonauts” AndyMcFarlane: THE ROCK’N’ROLL KAMIKAZES ovvero 4 indemoniati sul palco che hanno lo scopo di scatenare un inferno fatto di Rock’n’Roll/Rhythm’n’Blues/Rockabilly. Cercate sul tubo brani come Roll Roll Roll, Pocket, Dangerous Ground, Stop The Rock…e capirete in un batter d’occhio che i Kamikazes non scherzano affatto.

https://www.facebook.com/RNRKAMIKAZES/

video: https://www.youtube.com/watch?v=2AybvOQhJd4

Cheers bastards!

? SERRAGLIO Via Gualdo Priorato 5 – Milano (zona Ortica) ( https://www.facebook.com/SerraglioMilano/ ) Raggiungibile con i mezzi: LINEE 5 / 54 / 39 / 75, o in auto: uscita tangenziale est VIA RUBATTINO.

La 54 passa tutta la notte e la fermata è a 3 minuti a piedi dal locale!

? NECESSARIA LA TESSERA ACSI: Per accedere al Serraglio è necessaria la tessera ACSI. Sul sito trovate il modulo da stampare e compilare, ritirerete la tessera direttamente in cassa. [ http://www.serragliomilano.org/ ] Tessera annuale al costo di 6€ fino a dicembre 2020. Il pagamento della tessera verrà effettuato alla cassa ed è indipendente dal prezzo del biglietto.