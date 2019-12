14 dicembre 1979: i Clash pubblicano “London Calling”.

14 dicembre 2019: i Brixton DAL VIVO al Maglio di Torino.

In occasione della data esatta di pubblicazione, i Brixton eseguiranno tutto l’album, in versione INTEGRALE e nell’ordine del disco, sul palco del Maglio.

Una festa carica di energia

Per l’occasione, saranno accompagnati da una sezione fiati e sono previsti altri ospiti.