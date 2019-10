Finalmente ci siamo!!! E’ giunta l’ora!!!

A tredici anni dall’ultima apparizione su un palco, ritornano dal vivo gli Harry Popper ,band Punk Rock di inizio secolo della scena novarese. Il luogo e’ l’Old Tower Pub a Novara (NO) e sarà una data unica, una grande festa per tutti, un’ occasione per rispolverare il chiodo borchiato e i pantaloni stracciati degli anni del liceo, per ritrovare gli amici di un tempo e ricordare gli anni passati a bighellonare tra il Ramlin e la Piazza Puccini.

Un’ora di set dove sgorgherà sudore da tutti i pori, percio’ arrivate preparati e per fare un po’ di ripasso riascoltatevi i pezzi su Spotify o YouTube e seguiteli su Instagram!

A seguire Dj Set Punk/Ska/Reggae By Lello Matrone

INGRESSO GRATUITO

SPOTIFY:https://open.spotify.com/artist/5Yb7Mzi0Oi2agBeZjcJ2fi?si=LdbawcM1Ss-w0PDwRCZ3AQ

INSTAGRAM:https://www.instagram.com/harrypopper_punkrock

YOUTUBE:https://www.youtube.com/channel/UCaOJeMautSiH8rFGaGu7ZJw