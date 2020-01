SABATO 14 MARZO 2020

Il cuore della strada siamo noi!

Robertino zena birthday bash

CSOA ZAPATA (Via Sampierdarena 36) GENOVA

per info: robertozena@yahoo.it / 3391251679

Apertura porte h 18:30

Dalle 19 djset

Dalle 20:30 REALI! inizio live

H19 CENA (su prenotazione) a cura dei fratelli la Brace

Possibilità di mangiare al bar dello zapata, per tutta la serata, piatto di pasta a cura dei ragazzi di burning bungalow e rude club Savona.

-KLASSE KRIMINALE 1985-2020 35 anni di passione tra i ragazzi

-DALTON bootboys Roma aspettando il terzo disco!

-NO MORE LIES Roma HC

-UGUAGLIANZA Varazze beach punk

-STIGLITZ turbo oi! Genova presenteranno il loro debut album

-DJSET prima e dopo i concerti a cura di Sandokan e Skappe (sharp Milano)

Sabato 14 marzo notte all’insegna delle sonorità punk oi! Hc, al centro sociale zapata di Genova Sampierdarena.

Serata che sarà l’occasione per festeggiare i 35anni di attività di una delle band più longeve della scena underground italiana, i klasse kriminale da Savona.

Band che è stata un vero faro per la scena skinhead italiana anche nei momenti più difficili per questa sottocultura accusata e mai ascoltata.

Centinaia di concerti in Italia, Europa, un tour in America di spalla ai dropkick murphys, Canada, Giappone. Un disco electric caravans prodotto da Jimmy Pursey voce degli SHAM69.

I testi dei klasse danno la voce ai ragazzi di strada e a i loro problemi, pensieri, speranze (disoccupazione, noia, droga, lavoro, politica, amore.

Alla serata saranno prensenti due band da Roma i no more lies con ex membri dei payback il loro sound richiama il vecchio hardcore degli inizi di agnostic front, warzone; i testi in Italiano parlano di tematiche di strada e si rifanno alle vecchie band italiane come nabat e bloody riot.

Altra band capitolina i dalton formatesi nel 2013 e composta da vecchie facce note della scena underground capitolina. La band ha l’attivo due album: come stai (2015) dei malati (2017) e un 7” ci siamo persi (2019); mescolano punk, pub rock, rock’n’roll, Beat, cantautoriato anni 70 , Sham 69 , Slade , Battisti e Ivan Graziani , testi personali e spaccati di vita, riferimenti alla musica d’autore del passato, e appaiono anche chiare le ombre di Rino Gaetano ed i Corvi, mentre quel mignolo che scorre sugli accordi maggiori ti rimanda un attimo da Chuck Berry, solo di passaggio destinazione Londra, i pub dell’east end, il pub rock, il Glam, il primissimo oi!.

Stanno ultimando le registrazioni del loro attesissimo terzo album.

Da Varazze una band che ormai è di casa allo zapata gli uguaglianza con il loro street punk dai testi in italiano, sono prossimi ai 20anni di attività con 3album all’attivo.

Ad aprire la serata i giovani stiglitz turbo oi! da Genova formatesi nel 2019, presenteranno il loro debut album.

Apertura porte alle 18:30, dalle 19 selezioni musicali a cura di Sandokan e Skappe da Milano, Dalle 20:30 inizio live, dopo i concerti in sala bar riprende il djset fino all’alba

Cena h19 a cura dei fratelli labrace su prenotazione (robertozena@yahoo.it)

Possibilità di mangiare un piatto di pasta al bar dello zapata per tutta la durata della serata a cura dei ragazzi di Savona.

Bar a prezzi popolari e calcetto!