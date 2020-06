In Riva al Punk 3 – Il festival punk kids&family-friendly nato a luglio 2018, in quel di Molfetta, nella città metropolitana di Bari, in Puglia, è pronto alla terza edizione.

I cancelli aprono alle 14. Oltre ai concerti troverete musica, cibo, alcolici, analcolici, il tutto in una meravigliosa location sul mare (munita di veri bagni, quelli con la carta igienica. Per il Fest dell’Alcolica Sequestri è la prima volta in assoluto, siamo commossi). Portatevi quindi asciugamano e costume, godetevi il sole, la spiaggia e tuffatevi nel pogo.

Il Fest è venerdì 17 luglio. Chiude inesorabilmente sabato mattina, alle ore 9.00. Dopo di che, tutti in spiaggia.

La location la sveleremo qualche giorno prima del fest, quindi seguite l’evento, e iscrivetevi al canale dell’Alcolica Sequestri su Telegram: https://t.me/inrivaalpunk

Sul palco avremo

CONFINE – Metal Hardcore Punk dalle paludi venete

VIVERE MERDA – Punk alla vecchia maniera da Udine

DIRTY TRAINLOAD – Blues, Alternative & Garage Punk da Bari

DALTON – Sportivamente Bootboys dalla periferia romana

CATTIVO SANGUE – Streetpunk da Molfetta

DEFEZIONE – Campobasso Hardecore dall’isola che non c’è

GMC – Hardcore Crust dalla steppe dell’alta murgia

Prima, durante e dopo i concerti Lollo, direttamente dal borgo dell’ottagono in pietra, farà tremare il ponte a colpi di Trash, Ignoranza e Disagio!

Nell’area del fest troverete banchetti informativi, di arte, di autoproduzioni. Saranno presenti, tra gli altri:

Mentre vi godete la faccenda, i marmocchi saranno intrattenuti da Giulio Bufo e Michela Tamborra di BIM BUM BAM La ludoscuola.

Alcolica Sequestri non tollera assolutamente la presenza di razzisti, fascisti, omofobi, sessisti e di idioti in genere, di qualsiasi sesso, di qualsiasi colore. Anche se sei convinto che il collare borchiato faccia del tuo cane un Punk, beh cazzo, lui rimane un cane, quindi lascialo a casa.

Per informazioni o insulti: info@alcolicaseqestri.it

N’sciaun ava daisc!*

*è dialetto molfettese. significa qualcosa tipo “nessuno deve aver possibilità di dire nulla a riguardo”, più o meno eh.