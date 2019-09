Come ogni anno la strada si tingerà di bianco e blu, i bicchieri si alzeranno al cielo e la musica ci accompagnerà per questi 2 giorni. Io e i Gomma Gommas Live ore 21.00

Musica, brindisi e sorrisi!

Per Prenotare SCRIVETE un bel messaggino ai numeri: 339 6153045 o 3470860188