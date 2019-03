Tornano gli Io e i Gomma Gommas in Romagna, il concerto si terrà Sabato 09 Marzo al San Marino Cafè di Casal Borsetti (RA).

(Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/2398447190375445/ )

Velocità, melodia, rock’n’roll e – soprattutto – Fun Fun Fun!!!

Sono queste le parole d’ordine che caratterizzano la musica degli Io e i Gomma Gommas.La band è un vero concentrato di divertimento, tecnica e pazzia: se dovesse capitarti di vederli dal vivo, ricordati di indossare scarpe comode, perché sarà molto difficile riuscire a resistere al ritmo delle storiche canzoni italiane rivisitate in chiave punk/rock’n’roll..! Stasera mi butto, Marina, Nel blu dipinto di blu, Guarda come dondolo, Il pinguino innamorato, Ma che freddo fa, Pippo non lo sa, Accidenti a quella sera, Tuca Tuca..sono solo alcune delle canzoni da cantare a squarciagola durante il loro adrenalinico live. La band marchigiana nasce alla fine del 2001 dalle ceneri di tre delle più influenti punk band anconetane degli anni 90 e sin da subito, ispirandosi agli americani Me First and the Gimme Gimmes, decide di riproporre una rivisitazione punk/rock’n’roll/hardcore di canzoni storiche italiane.

In quasi 20 anni gli i Io e i Gomma Gommas si sono esibiti in oltre 400 concerti in giro per l’Italia, sono stati ospiti di RockTv, Rai1 (Uno Mattina Estate), Rosso Alice, ecc.. e le loro canzoni sono state utilizzate frequentemente da trasmissioni televisive (Lucignolo, Verissimo, Studio Aperto, Talent1), Nel 2004/2005 escono i primi lavori discografici (l’EP “And I Have the Legs that Are Doing James James” e il CD “Honkey-Donkey”), ma è nel 2008 con l’uscita di “50’s Morti 60’s Feriti” che la band inizia a farsi conoscere in tutta Italia. Una curiosità: subito dopo l’uscita di questo disco la cantante Nada ha fatto pervenire alla band uno splendido messaggio di grande stima e apprezzamento, eleggendo la cover di “Ma che freddo fa” la più bella versione di sempre. Dopo altre due uscite (“Canto quel motivetto che mi piace tanto” e “Quanto ti voglio bene”) tornano nel 2015 con “Carrones Loca Live” un mini album di 7 brani contenente i cavalli di battaglia di Raffaella Carrà. Il videoclip che anticipa l’album non passa inosservato, viene infatti condiviso su Twitter anche da Mara Maionchi. Nel 2018 è uscito “E ancora un altro viaggio” per Maninalto! Records EP di 3 brani in cui la band ripropone brani internazionali di Iggy Pop, The Equals e Chris Montez con testi tradotti in italiano.

Attualmente il gruppo sta continuando a girare l’Italia con il suo spettacolo all’insegna del motto Fun Fun Fun!!