Venerdì 21 Febbraio arriva al Bar bléza il “Karnevale Punk Rock” piu irriverente ed esagerato della Riviera!

?? Ingresso Gratuito! ??

?? Per l’ occasione, siamo orgogliosi di presentare per la prima volta Live a Pinarella di Cervia la storica Band dei Senzabenza che proprio quest’ anno festeggia i 30 anni di carriera e militanza nella scena Punk Rock Italiana e internazionale!

Se negli anni ’90 i Nirvana hanno aggiunto un nuovo tassello nella musica indipendente mondiale, i SENZABENZA lo hanno fatto sicuramente per quella italiana dando a inizio anni 90 nuovo vigore alla scena Punk nazionale, caratterizzata negli anni 80 dall’Hard-core Punk.

? In apertura Evento una Special Guest che non ha assolutamente bisogno di ulteriori presentazioni!

Un nome, una garanzia!

? Spaventapassere Punkrock – Punk Rock Terapeutico

? Aftershow si prosegue fino a notte fonda con il DJSet a base di Rock,Punk,Classic 70,80,90, Hard’n’Heavy …e chi piu ne ha, piu ne metta!

? In consolle DJ URSUS

? ? E gradita la maschera e qualsiasi altro tipo di travestimento assurdo che avete in testa! In alto i calici e i fegati… il Bléza vi aspetta!