Sabato 28 Settembre,va in scena uno degli eventi dell’ anno a Prato:

Per la prima volta,ad oltre 20 anni di distanza dal loro scioglimento,la nostra città ha l’ onore di ospitare i mitici KINA,che faranno tappa al Contro nel loro Reunion Tour!!!

Una delle piu’ storiche e principali band per la storia del Punk / Hc Italiano e non solo…

Con loro,in questo storico Festival,altre 4 band che da tanti anni tengono in auge la bandiera del genere.

PROGRAMMA :

Ore 21.15 : Open doors

Dalle 21.45 :

Freigeist (1989)

Punkistan 2001

Angry’N’Punx (2013)

The Alano (2001)

Kina (Punk/Hc legend since 1982)

KINA – Bio :

La storia dei Kina inizia nel Dicembre del 1982.

E’ la nascita di una band seminale per la scena Punk/hardcore italiana ed Europea.

Saranno una delle band che la caratterizzeranno maggiormente proprio nei suoi anni migliori.

Nel 1984 pubblicano il loro primo demo tape.

Gia’ nel luglio 1984 iniziano i loro tour Europei.

Suonando in Germania per 5 concerti, sono stati uno dei primi gruppi hardcore ad attraversare i confini italiani.

Nel gennaio del 1985 pubblicano il loro primo LP “Irreale Realtà”.

Con quel disco inizia anche la storia della loro etichetta ‘Blu Bus’ che fino al 1998 pubblicherà tutti i loro album.

Nel dicembre ’84 fanno il loro secondo tour Tedesco e nel dicembre ’85 sono in tourné in Olanda con i Negazione e C.C.M. Nel maggio ‘86 pubblicano il loro secondo LP dal titolo “Cercando …” . Il disco ed è stato pubblicato anche in Inghilterra da C.O.R. (Children of the Revolution).

Da ottobre a dicembre ‘86 fanno un tour europeo che ci li porta dalla Spagna alla Danimarca.

Registrano il loro primo 7″ “Troppo Lontano” alla fine del tour in uno studio in Germania a Lubecca e lo pubblicano appena tornati a casa nel gennaio ‘87.

Nel maggio ‘89 pubblicano un MLP chiamato “La diserzione degli animali del circo” dove hanno suonato mentre gli ex Franti, Stefano Giaccone e Lalli, hanno dato le voci.

A giugno compiono un altro tour in Germania e a dicembre pubblicano il loro terzo LP “Se ho vinto, se ho perso”.

Uno degli apici della loro produzione che li consacrerà come una delle migliori band del Punk/Hc.

Nel 1990 registrano in Germania un concerto che diventerà un disco dal vivo per l’etichetta tedesca “Your choice live serie”.A seguire inizia il tour che li porterà in Germania, Danimarca e Norvegia. A quel punto il gruppo si è ingrandito e Stefano Giaccone è entrato stabilmente nella band, dal gennaio ‘92 ha suonato sax, chitarra e cantato.

Con la nuova formazione nasce il loro quarto LP chiamato “Parlami ancora” che è stato pubblicato nel gennaio ’93 da Blu Bus e da X-Mist in Germania. Questo disco è stato il loro grido contro la crescente cultura neofascista di destra che sta diventando sempre più influente in Italia. Il disco verrà portato in tour per mezza Europa…: Spagna,Germania,Olanda,fino ai paesi dell’ Est.

Nel maggio del ‘96 Blu Bus ha pubblicato il loro quinto LP “Città invisibili”. Nel gennaio ’97 intraprendono il loro ultimo tour tedesco e concludono la storia del gruppo.

Dopo oltre 20 anni,tornano sul palco per il loro Tour di Reunion ‘Se vinco,se perdo’.

Ingresso Euro 7

Tessera ACSI e documento obbligatori

(Quota associativa annuale tessera Euro 5)

Il Contro (Ex Riff, Ex Controsenso)

Via Dino Saccenti 33 – Prato

Di fronte al Palazzetto dello Sport di Maliseti

Comunicazione riservata ai Soci ACSI