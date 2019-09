KLINGONZ NUCLEARS

Genere: PUNKABILLY/PSYCHOBILLY

Quando: Sabato 2 Novembre 2019

Dove : SPAZIO LIGERA

Via Padova, 133 – Milano

https://www.facebook.com/spazioligera/Orario: 22:0 inizio concerti

Info evento: https://www.facebook.com/events/1646912175439328/KLINGONZ video : https://www.youtube.com/watch?v=-jBnC9cq75UNUCLEARS video: https://youtu.be/1FTkmhCXZR8

Freaky Halloween con i KLINGONZ!

Il leggendario quartetto (irlandese) di orribili clowns porterà scompiglio a Milano, per il weekend di Halloween, con una tonnellata di freaky Psycho/Punkabilly!

Nati nel 1988 i Klingonz affondano le radici nel punk più grezzo, miscelandolo alle classiche atmosfere dello Psychobilly old school.

I Klingonz cominciano suonando per le strade di Londra alla fine degli anni 80, con un sound bello pesante, per poi diventare una cult-band conosciuta ovunque, anche per la presenza scenica allucinante, che vede sul palco (compreso il nostro) lo sputafuoco/mangiaspade!

Dimenticatevi i dolci clown tanto cari ai vostri bimbi : questi somigliano molto più a Pennywise di IT e non hanno mai avuto intenzione di risultare simpatici.

Tantomeno coi loro brani che, oltre ad essere pieni di porcherie, non disdegnano di affondare le mani nel repertorio dei Dead Kennedys (Too drunk to f**k), GG Allin (Drink, Fight, F**k), Stray Cats (How long do you wanna live, anyway? – Rock This Town) o stravolgendo classici R&R/Rockabilly (Crazy Cavan, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins) fino ad arrivare alla speed version di Spiderman.

Live sono un pugno in faccia : Psycho/Punkabilly grezzo e graffiante senza mezzi termini.

Oompa Loompa, Sausage Tits, Werewolf Boogie, Jobot, Cabbages, Deep Space 69, sono solo alcuni dei loro brani che li hanno catapultati sui palchi di tutti i festival del globo.

Lo show è assicurato, prepare yourselves!!!

In apertura i Nuclears!

Psycho/Rockabilly trio nostrano che nulla ha da invidiare a tante band estere!

Anzi, per certi versi noi di Ofp siamo certi che ne hanno da vendere!

Vi aspettiamo allo Spazio Ligera, uno dei pochi locali milanesi che ancora riescono a tenere alta la bandiera dell’underground!

Lucidate gomiti e anfibi!