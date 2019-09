Starci -associazione-

DIRETTAMENTE DAL MESSICO!!

PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA E UNICA DATA NEL NORD:

? La Milicia

SKA/PUNK/HARDCORE

Direttamente da Tepic, Nayart, Messico.

Dopo il tour in Messico e prima del tour in Costa Rica eccoli nella prima data del tour italiano che vede i ragazzi de la milicia passare da noi per poi suonare a Firenze e Roma.

Dal 2007 infuocano i palchi di tutto il mondo e non sarà da meno qui allo STARCI

MEMBRI DEL GRUPPO:

//Voz – Martín Aldekoa

//Batería – Ivan Zuva

//Bajo – Isael Felix

//Guitarra – Oscar Felix

? IN APERTURA: RESPIRO NOCIVO

PUNK SKA-CORE

Nati nel 2009, con all’attivo decine di concerti in tutto il nord Italia, una demo omonima, un album e un EP, portano avanti un’idea di punk rivoluzionario, con sonorità sud-americane in un punkrock mischiato allo ska ed allo ska-core.

Gli attuali membri sono Gabri, il cantante, presente dagli esordi; Simone, bassista; Luca, batterista, Franco, chitarrista; Francesco sassofonista e Giacomo chitarrista.

All’attivo:

Respiro Nocivo, demo 2014

Sbronzi Rozzi e Zozzi, Lp 2016

Sepolti Nel Buio, Ep 20 marzo 2019

INGRESSO OVVIAMENTE GRATUITO CON TESSERA ARCI?